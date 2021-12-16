 

Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»

16.12.2021, 19:50, Новости дня
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Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, информирует РИА «Новости».

Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.



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