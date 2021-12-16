Ольга Бузова раскрыла тайну о своих выступлениях на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова участвовала в шоу «Ледниковый период» со сломанными ребрами. Певица часто падала в обморок на льду.

Во время участия в «Ледниковом периоде» на Ольгу Бузову обрушилась волна хейта. Сейчас певица рассказала, что могло повлиять на ее выступления. Бузова призналась в сильных болях во время катания, она не говорила своему партнеру и Илье Авербуху о сломанных ребрах. Каждая тренировка была огромной сложностью для телеведущей, иногда становилось настолько плохо, что со льда ее уносили в обморочном состоянии.

Несмотря на травму, Бузова терпела и продолжала борьбу в шоу. Напомним, что парой певицы в «Ледниковом периоде» был олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, но участники не смогли попасть в тройку сильнейших. Ольга Бузова достойно ответила недоброжелателям, записав трек «Хейт».