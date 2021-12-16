 

Мнение: Госдума приняла закон о QR-кодах

16.12.2021, 19:34, Разное
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Госдума в первом чтении приняла закон об обязательных QR-кодах при посещении общественных мест.
Согласно проекту закону, теперь, чтобы пойти в какое-нибудь общественное место, заведение общественного питания или розничной торговли и т.д. и т.п. (список еще будут уточнять в последующих чтениях), необходимо иметь при себе одну из трех бумажек:

1. QR-код свидетельствующей о наличии сертификата о проведенной вакцинации. (как уточнила Голикова, получить сертификат и QR-код можно лишь после 2-й прививки, если вакцина из двух компонентов).
2. Справку о том, что вы уже переболели коронавирусом.
3. Справку о медицинских противопоказаниях.

При отсутствии таких документов, вас никуда не пустят (скорее всего, возможно будет прокатывать и свежий отрицательный ПЦР-тест).
Попам предлагают https://www.interfax.ru/russia/809808 сделать исключение и в церкви пускать без QR-кодов (Л-лоббизм), хотя с эпидемиологической точки зрения между посещением концерта или церкви принципиальной разницы нет – так и эдак, скученность потенциально больных людей.

ЕС отказывается признавать российские QR-коды и переговоры насчет взаимного признания сертификатов о вакцинации к успеху так и не привели.

PS. Реалии 2021 года – Чтобы сходить посмотреть новую "Матрицу" вам нужен QR-код.

Источник: Colonel Cassad



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