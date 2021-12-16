Мнение: Письмо: “Львиная доля в путешествиях”

Еще задание на траблшутинг.

Пишу, как правильно разбирать письма при таком задании.

Траблшутинг – это не терапия внутренних проблем, поэтому баги автора уходят на второй план.

Нужно четко и кратко сформулировать конфликт, описать, что к нему привело, оценить действия автора по решению конфликту, описать ошибки, а дальше предложить верное решение конфликта.

Вот это будет траблшутинг.

Без формулировки конфликта вы не найдете его решение, поэтому начинайте с формулировки.

Особенно первые комментарии. Если согласны с формулировкой кого-то, дополняйте его в той же ветке, не пишите одно и то же.

Мы разобрали уже сотни писем. Очередная найденная корона не добавит к этому ничего.

Теперь каждый комментарий к письму должен быть не описанием недостатков авторов, а четким руководством, как это менять.

Все письма так будем разбирать, и особенно те, где я предлагаю описать траблшутинг.

kggovg

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам большое за Ваш труд. За книги, за блог, за разборы писем. Благодаря Вам и уважаемым комментатором пару лет назад мне удалось «высунуть голову» из большой финансовой, эмоциональной ямы и здорово прокачать свои ресурсы работы и экономики.

С К.мы живём вместе уже порядка 3 лет. На его территории. Быт – полностью пополам, с перевесом моих вложений (ком.услуги, еда, львиная доля в путешествиях и т.п.). Отношения достаточно ровные.

Кажется, мне изменяют. Я действительно случайно обнаружила переписку с дамой Х. Необходимо было найти проверочный код на сделку на почте, пока К. отсутствовал дома. Был авторизован мессенджер. Я плохо поступила, пролистала переписки до конца.

И. – дочь его врача, ассистентка стоматолога. Молодая девочка, очень симпатичная, но выглядит немного своеобразно (накаченные губы, татуировки и т.п.). У нее очень много поклонников, о чём она трубит на весь мир в соцсетях. Фото дорогих подарков, цветов и т.п. Мне – 30, хорошо зарабатываю, работаю пресс-секретарем крупной госкорпорации. Скорее всего, её ОЗ выше, чем моя, все-таки возраст.

Содержание переписки – грязный флирт. Он пересылает ей какие-то порно-картинки, странные шутки. Что-то в переписке подчищено, удалено. Встречаются они редко, раз в 2-3 месяца это общение происходит. Последнее общение было около 2 месяцев назад. Есть ли секс? Не знаю. Зная К., скорее нет, чем да. Хотя…не знаю.

У меня есть что-то типа шкатулочки. К. недавно очень настоял на взаимном знакомстве с родителями, все выходные проводим вместе, постоянно приглашает с ним в небольшие поездки (я работаю и не могу, чаще всего). Сейчас он активно планирует зимние каникулы, новый год, опять же вместе, у родителей. Формулирует «нас пригласили друзья и т.д и т.п.».

Наши отношения неидеальные при этом. Частенько ссоримся, сильно, я очень нудная по характеру, злопамятная, тяжело забываю обиды, могу выносить мозг очень сильно. У меня очень тяжелый график. Иногда от напряжение и недосыпа крышу рвет. В это время он – вспыльчивый, импульсивный очень, наговорить может с три короба.

Я сразу приняла решение не рассказывать о том, что обнаружила переписку. Мне стыдно признаваться в том, что я нарушила личное пространство человека и читала чужие письма. Это очень низко. Делаю вид, что ничего не знаю. Лучше бы я узнала о таком от самой барышни. Легче было бы открыть карты. Психологически тяжело вместе находится. Не сплю, не ем. У меня периодически к нему отвращение начинает проскальзывать, хотя ранее такого не было никогда. Я его очень люблю.

Вчера нашла квартиру себе. Сообщила ему под предлогом «испытываю психологических трудности, хочу разобраться в себе и т.п», мол, переезжаю На что он разразился тирадой, мол, я его бросаю и всё это он уже проходил и знает, это только предлог. В общем, будто я в чем-то виновата.

Мне очень дорогие отношения с этим человеком. Но я не знаю, как поступить.

С огромной благодарностью и уважением к Вам и комментаторам.

Спасибо.