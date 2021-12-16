В заброшенной школе в Закарпатской области пограничники обнаружили восьмерых мигрантов из Афганистана

Житель села Нижняя Апша Тячевского района сообщил правоохранителям о “подозрительных людях” в заброшенной школе.

В здании было восемь человек, трое из которых – дети.

По словам 32-летнего главы семейства, они уже несколько лет проживали в Киеве, где стали искать возможность попасть в страны Евросоюза. В столице Украины афганец нашел посредников, согласившихся за $9 тыс. помочь ему с женой и детьми незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Иностранец рассказал, что посредники везли их на Закарпатье автомобилями и по дороге подобрали еще одну гражданку Афганистана. Ночью их доставили в неизвестное помещение, где они переночевали, а затем им приказали завязать глаза и снова отправились в путь”, – говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что на следующий день их доставили в здание заброшенной школы, где были еще двое граждан Афганистана 21 и 22 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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