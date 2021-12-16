 

СПЧ объявил 2022-й Годом иностранного агента

16.12.2021, 19:11, Разное
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На последнем в уходящем году заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) было принято решение объявить 2022 год Годом иностранного агента. Правозащитники объяснили своё решение резко возросшим запросом общества. 

«Тема борьбы с иностранными агентами актуальна как никогда. Люди спрашивают, кто виноват в нестабильной политической обстановке, росте цен, вмешательстве в российские выборы. А ответ прост – иноагенты. Наши надзорные органы отлично поработали в этом году, но наши недоброжелатели из-за рубежа не сдаются. Они воспитывают новых иноагентов, коррумпируют беспристрастных журналистов, поэтому работы и грядущем году будет много», – заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Совет также составил предварительный план по выявлению и признанию иноагентов. По мнению общественников, в среднем надзорным и судебным органам необходимо наделять новым статусом полторы-две тысячи физических и юридических лиц.

«Мы же, слава богу, не в МВД работаем, палочной системы нет или ежемесячной кассы, как в ГИБДД, поэтому цифры исключительно приблизительные. В итоге определять, кто иноагент, а кто нет в любом случае будет суд», – отметил общественник. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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