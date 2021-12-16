 

Помогало красть добро майонезное ведро?

16.12.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интересно, как? Сам пермский вор объяснил, что применял сей аксессуар, чтобы не повредить нижнюю конечность. А вот URA.RU в заголовке этой новости пишет: «скрывался благодаря ведру из-под майонеза». Очень хотелось бы понять, каким образом…

Вам тоже? Что ж, давайте пофантазируем! Первое, что приходит в голову, — рецидивист, неоднократно отбывавший срок за квартирные кражи, «заметал» таким путем следы. Правда, тогда ему понадобилась бы как минимум пара ведер — ног-то все-таки две. Так что, со следами у нас облом…

Хотя, одна конечность у мужчины была с дефектом: как позже выяснилось, в прошлом году тот при аналогичной краже повредил пятку. Возможно, бедняга совал в ведро именно эту ногу, чтобы при прыжке из окна она осталась в цельности и сохранности. Амортизировало оно что ли удар о землю?

Ну а как ведро помогало ему незаметно скрываться с места преступления? Судя по тому, что вор бросал его под окошком, объяснение за уши притянуто… С языка так и просится совет: не провести ли правоохранительным органам следственный эксперимент с прыжком в ведре, а еще лучше, психиатрическую экспертизу виновника сего ноу-хау. Однако, учитывая, что расследование еще не закончено, возможно вскоре проведут и то и другое.

А теперь некоторые подробности происшествия. Вернее, целой серии краж в двух районах столицы Пермского края: Свердловском и Индустриальном.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД об участившихся в ноябре кражах из квартир, вор залезал в них через балконы и окна первых-третьих этажей. Причем, как свидетельствуют потерпевшие, не брезговал и маленькими форточками.

Кроме того, стражи порядка поведали URA.RU: «Все преступления также связывал еще один момент — под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей. Также, изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что подозреваемый имеет характерную походку».

Просмотрев список виновников подобных преступлений, сотрудники угрозыска выявили прихрамывающего подозреваемого, проживающего В Свердловском районе. В его квартире нашлись и похищенные вещи, не все, конечно. Всего он украл у жителей имущества приблизительно на 300 тысяч рублей.

С подробностями поисков преступника можно познакомиться, посмотрев видеоролик ГУ МВД по Пермскому краю.

Источники информации и картинок: ura.news, youtube.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / В “ЕР” началось предварительное голосование на думские выборы

21.09 / Вау-эффект обеспечен: трендовые стрижки осени для вьющихся волос

26.05 / Экстрасенс рассказала как вызванный дух порезал лицо мужчине во время сеанса спиритизма

16.12 / Мнение: Испытание боевого лазера на USS Portland

05.11 / Госдеп объявил награду до $10 млн за информацию о хакерах из группировки DarkSide

16.12 / Донос как симптом

01.06 / “Я их травмировала”: дети Муцениеце просят ее помириться с бывшим мужем

12.08 / Диетолог Нурия Дианова назвала способ снижения канцерогенного эффекта от шашлыков

25.11 / Уводи денежку, Сонечка! – Личное мнение

08.08 / Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика