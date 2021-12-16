Помогало красть добро майонезное ведро?

Интересно, как? Сам пермский вор объяснил, что применял сей аксессуар, чтобы не повредить нижнюю конечность. А вот URA.RU в заголовке этой новости пишет: «скрывался благодаря ведру из-под майонеза». Очень хотелось бы понять, каким образом…

Вам тоже? Что ж, давайте пофантазируем! Первое, что приходит в голову, — рецидивист, неоднократно отбывавший срок за квартирные кражи, «заметал» таким путем следы. Правда, тогда ему понадобилась бы как минимум пара ведер — ног-то все-таки две. Так что, со следами у нас облом…

Хотя, одна конечность у мужчины была с дефектом: как позже выяснилось, в прошлом году тот при аналогичной краже повредил пятку. Возможно, бедняга совал в ведро именно эту ногу, чтобы при прыжке из окна она осталась в цельности и сохранности. Амортизировало оно что ли удар о землю?

Ну а как ведро помогало ему незаметно скрываться с места преступления? Судя по тому, что вор бросал его под окошком, объяснение за уши притянуто… С языка так и просится совет: не провести ли правоохранительным органам следственный эксперимент с прыжком в ведре, а еще лучше, психиатрическую экспертизу виновника сего ноу-хау. Однако, учитывая, что расследование еще не закончено, возможно вскоре проведут и то и другое.

А теперь некоторые подробности происшествия. Вернее, целой серии краж в двух районах столицы Пермского края: Свердловском и Индустриальном.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД об участившихся в ноябре кражах из квартир, вор залезал в них через балконы и окна первых-третьих этажей. Причем, как свидетельствуют потерпевшие, не брезговал и маленькими форточками.

Кроме того, стражи порядка поведали URA.RU: «Все преступления также связывал еще один момент — под окнами полицейские находили пустые пластиковые ведра из-под майонеза либо строительных смесей. Также, изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выяснили, что подозреваемый имеет характерную походку».

Просмотрев список виновников подобных преступлений, сотрудники угрозыска выявили прихрамывающего подозреваемого, проживающего В Свердловском районе. В его квартире нашлись и похищенные вещи, не все, конечно. Всего он украл у жителей имущества приблизительно на 300 тысяч рублей.

С подробностями поисков преступника можно познакомиться, посмотрев видеоролик ГУ МВД по Пермскому краю.

Источники информации и картинок: ura.news, youtube.com

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