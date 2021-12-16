 

Британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса

16.12.2021, 19:06, Новости дня
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Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса.

Отмечается, что становится много свидетельств о том, что беременные подвергаются большому риску при заражении коронавирусом, поэтому их нужно отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).

Сообщается о беременных, которые поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса и отсутствием прививок. Также приводятся данные UKHSA, которые дополняют существующие международные исследования, говорящие о том, что вакцинация при беременности безопасна.

«Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого», – говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, доказательств того, что вакцинация повышает вероятность выкидыша во время беременности или осложнений при родах нет.

«Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19», – сказал он.



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