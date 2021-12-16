Футболист Дмитрий Тарасов выпустил музыкальный клип

Футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что выпустил дебютный клип на свой трек «Мне тебя мало».

Тарасов снял клип на фоне футбольных ворот. Трек оказался посвящен супруге Анастасии Костенко, которая недавно в третий раз родила. В семье Тарасова появился сын. Клип появился на YouTube-канале «ФК на спорте», передает «ФАН».

Не все подписчики Тарасова оценили его творчество, кто-то вспомнил экс-жену футболиста, певицу Ольгу Бузову.

«У нее первая песня: «Мало половин». У него первая песня: «Мало тебя»», – отметили поклонники.

Ранее Тарасов посвящал песню Бузовой в честь ее 30-летия.