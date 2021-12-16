 

В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины

16.12.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

«Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.

Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / Умер пострадавший при сходе грузового состава под Владимиром

06.07 / В Украине будут использовать опыт Германии для закрытия шахт – Буславец

18.05 / Арахамия: До осени ротаций в украинских министерствах не будет

24.08 / Лавров заявил, что США пытаются на Россию “повесить всех собак”

05.07 / Ученые работают над созданием устройства для общения людей и животных

18.11 / Как готовилась и провалилась спецоперация по “вагнеровцам”. Полное расследование Bellingcat

04.09 / Лукашенко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

03.08 / Рубль вырос к доллару и евро

26.10 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 43 млн

02.09 / CNN – США отказались от инициативы «коррумпированной» ВОЗ по созданию вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика