В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины

Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

«Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.

Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.