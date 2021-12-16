 

“Ух ты, Рената, смело”, “Хочу так выглядеть в свои 21”. 54-летняя Литвинова снялась в купальнике

16.12.2021, 18:33, Новости дня
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Образ 54-летней артистки на одном из снимков дополнил шелковый халат.

“Будем максимально ослеплять сильнее солнца, от которого я всегда прячусь, и купальники “сочинила”, как для себя, максимально закрытые “с интригой”, и максимально комплиментарные, не только для худых. Это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет”, – подписала она публикацию.

За несколько часов фото Литвиновой собрали около 18 тыс. лайков.

“Ух ты, Рената, смело”, – написала demidrol4ik19.

“Хочу так выглядеть в свои 21”, – прокомментировала ibrcat.

“Невероятная пластичность и грациозность! Шарм и шик!” – отреагировала groomingbylara.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Контекст:

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой “Две стрелы. Детектив каменного века”.

Первая заметная роль Литвиновой была в 1994 году в драме “Увлеченья” украинского режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме “Настройщик”, которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.

Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала “Граница. Таежный роман”. Среди ее режиссерских работ – картины “Нет смерти для меня”, “Богиня: Как я полюбила”, “Зеленый театр в Земфире”, “Крокус/Стрелка”, “Последняя сказка Риты”, “Петербург. Только по любви”.

В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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