 

Эпилепсия в 1,5 раза повышает риск смерти от COVID-19

16.12.2021, 18:26, Разное
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Ученые из Медицинской школы Икана больницы Маунт-Синай проанализировали данные 334 госпитализированных пациентов с эпилепсией и сравнили их с медкартами 9,5 тысячи зараженных людей без этого диагноза. Все они проходили лечение в Маунт-Синай с марта 2020 года по май 2021 года. Результаты исследования были представлены в ходе конференции Американского общества эпилепсии, передает Medscape.

Специалисты отметили, что в контрольную группу были отобраны пациенты с сопоставимыми характеристиками — пол, возраст, наличие сопутствующих заболеваний, уровень дохода. Оказалось, что у пациентов с эпилепсией шансы умереть в больнице были в полтора раза по сравнению с людьми без этого заболевания — 29,6% против 19,9%. Эти больные также чаще нуждались в искусственной вентиляции легких (37,7% против 14,3%) и попадали в отделение интенсивной терапии (39,2% против 17,7%).

Эпилепсия: причины, симптомы и первая помощь 

Собрали всю информацию, которая поможет вовремя распознать это заболевание и не растеряться, когда у прохожего случится приступ. 

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При этом симптомы коронавируса у пациентов с эпилепсией в целом не отличались от симптомов у населения в целом. В редких случаях COVID-19 приводил к обострению эпилептических припадков. По словам ученых, это неудивительно, поскольку некоторые инфекции могут снизить порог приступов и спровоцировать «прорывные» припадки даже у тех людей, которые тщательно контролируют свое состояние.

Поскольку это было ретроспективное исследование, авторы не смогли выяснить точные причины влияния эпилепсии на клинические исходы при COVID-19. Они предположили, что пациенты с этим диагнозом могут быть потенциально более уязвимы к различным заболеваниям, что повышает риск осложнений. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США включили эпилепсию в список состояний, которые могут увеличить риск осложнений COVID-19, поскольку это хроническое неврологическое заболевание.

«Врачи должны следить за тем, чтобы госпитализированные пациенты с эпилепсией продолжали получать противоэпилептические препараты, которые они, возможно, больше не смогут принимать перорально. В таком случае их необходимо временно переключить на внутривенное введение», — сообщили авторы исследования.



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