Названа самая вредная колбаса

Гастроэнтерологи рассказали, что колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющею рациона, несмотря на то, что они содержат мясо.

«В среднем в вареных колбасах 20-23% жира, в копченых колбасах может быть до 50 %. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 граммах продукта) «замаскирован» сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции», – рассказал врач-гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин «Аргументам и фактам».

Отмечается, что по мнению многих экспертов, полезной колбасы нет: в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. При этом они назвали самую вредную и безопасную колбасу.

«Самая безопасная – вареная колбаса, а самая вредная – полукопченая. Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения», – считает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова Ольга Аришева.

Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье без привычной колбасы.