 

На Украине сочли давлением на суд акцию с надувными танками в Киеве

16.12.2021, 18:23, Новости дня
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Оперативное командование «Юг» ВС Украины отреагировало на акцию с надувными танками в центре Киева, назвав ее попыткой давления на суд, который рассматривает иск изготовителя «танков» к военным.

«В прошлом году был объявлен тендер на закупку надувных макетов военной техники. Согласно договору был определен перечень требований, которым должны соответствовать макеты. Исполнитель не придерживался этих требований. В связи с чем в декабре 2020 года заказчиком был расторгнут договор. Мы не можем допустить нецелевого использования государственных средств. Дело находится в суде, который и должен поставить окончательную точку в сложившейся ситуации. Сегодняшнюю акцию предпринимателя расцениваем как попытку давления на суд», – сообщил пресс-центр командования «Юг» в Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее частный предприниматель Назар Диброва выставил надувные танки возле одной из станций метро в центре Киева, которые, по его словам, у него отказалась принимать воинская часть, разместившая заказ на их производство. По его словам, он обратился с иском в суд, который постоянно откладывают. Тогда предприниматель решил привлечь внимание к проблеме и организовал выставку надувных танков в центре Киева.



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