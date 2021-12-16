 

Меланья Трамп запустила продажу NFT-токенов

16.12.2021, 18:23, Новости дня
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Меланья Трамп запустила платформу для продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT), первым лотом стал необычный портрет экс-первой леди, информирует портал Breitbart News.

Первый NFT-токен «Взгляд Меланьи» появился на сайте MelaniaTrump.com, он будет доступен для покупателей с 16 по 31 декабря, информирует РИА «Новости». Стоимость токена составляет один SOL (внутренняя криптовалюта блокчейн-платформы Solana), или 184 доллара.

«Взгляд Меланьи» – цифровая акварель, которую создал французский художник Марк-Антуан Кулон, изображает глаза супруги 45-го президента США.

Ожидается, что новые токены NFT будут регулярно появляться на сайте. Часть выручки от продажи этой коллекции будет направлена на помощь выпускникам детских домов.

Мелания Трамп отметила отсутствие цензуры на новом ресурсе. «После ухода из Белого дома я представляла создание платформы, на которой свобода слова могла бы не испытывать никаких притеснений. Моя NFT-галерея использует децентрализованную природу блокчейновых технологий и дает возможность прямой связи с людьми во всем мире», – рассказала она.

NFT (non-fungible tokens) – невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Ранее самую первую страницу «Википедии» продали на аукционе Christie в виде NFT-токена за 750 тыс. долларов. Полученные деньги пойдут на благотворительность и развитие социальной сети WT.Social, запущенной два года назад.



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