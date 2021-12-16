На площадках фестиваля “Путешествие в Рождество” можно написать письмо Деду Морозу

В будние дни новогодняя почта будет работать с 15 до 19 часов. В праздники и на выходных – с 12 до 19 часов.

Две площадки расположены в центре Москвы, 18 – в других округах. На время фестиваля там проходят анимационные мероприятия для детей. Они могут оформить письма, сделать открытки и отправить их Деду Морозу.

Написать письмо займет не более 15 минут. В оргкомитете цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” пообещали отправить Деду Морозу все письма.

Мероприятия организованы с соблюдением антиковидных норм. На площадках фестиваля нужно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Фестиваль “Путешествие в Рождество” проводится с 2013 года. В этом году он проходит с 10 декабря по девятого января. Гости могут ознакомиться с российскими и европейскими традициями зимних праздников, попробовать угощения.

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