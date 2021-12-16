 

В честь 199-летия ИА «Панорама» князь Монако присвоил дворянство 11 сотрудникам издательства

16.12.2021, 17:51, Разное
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Князь Монако Альбер II посетил шиномонтаж «Панорама» и встретился там с редакцией старейшего в Европе СМИ. Поздравив сотрудников с 199-летием журналистской деятельности, он возвёл сразу 11 журналистов, редакторов и технических сотрудников в дворянское достоинство.

Первым титул из рук князя получил завхоз Бражек Зголчич, по совместительству подрабатывающий продажей печатных изданий «Панорамы» на главной площади Монте-Карло. Вместе с ним в графское достоинства княжества Монако были возведены главред Борис Гонтермахер и его первый заместитель Виталий Манн, а ещё 8 корреспондентов получили титулы баронов и рыцарей. В связи с получением дворянства ИА «Панорама» получило право на собственный герб, а его сотрудники – преимущественное право сидячего проезда в трамваях и автобусах Монако по сравнению с простолюдинами. Комментируя неожиданное получение титула, наш спецкор по США и Западной Европе Бронислав Рубенштейн признался, что ему трудно сдержать эмоции.

«Ой, как неожиданно и приятно! Но, с другой стороны, это закономерный итог нашей без году двухсотлетней работы. Я и сейчас помню свою первую статью с критикой земельной реформы Милюкова, это было как будто вчера. За эти годы «Панорама» опубликовала сотни тысяч правдивых и актуальных новостей и, что немаловажно, не допустила ни одного фейка. Как говорит наш любимый шеф, мы не герои, мы просто делаем свою работу», – рассказал Бронислав Рубенштейн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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