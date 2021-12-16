Выпуск “зеленых” облигаций может быть последним для Украины из-за блокирования 3 млрд грн на счетах “Гарантированного покупателя” – английские юристы

“Похоже, что “Укрэнерго” – совместно с украинским государственным гарантированным покупателем электроэнергии ГП “Гарантированный Покупатель” (“ГарПок”) и, возможно, другими лицами – совершило незаконный сговор с целью нанести ущерб интересам нашего клиента, нарушая английское и украинское законодательство, фундаментальные принципы верховенства права и надлежащего управления”, – говорится в письме.

Юристы отметили, что последние события в Украине, включая значительное падение цен на облигации “Укрэнерго” и другие суверенные облигации Украины, ярко демонстрируют негативные последствия непогашения долгов перед DTEK Renewables и повлекут за собой проблемы для выпуска еврооблигаций в будущем.

“Наш клиент также проверяет, свидетельствуют ли действия “Укрэнерго” и/или “ГарПока” по необеспечению распределения доходов от выпуска облигаций в соответствии с заявлениями, сделанными владельцам облигаций, о дефолте по облигациям “Укрэнерго” и соответствующей государственной гарантии. И к вашему сведению, это будет означать, что владельцы облигаций смогут принять меры по взысканию всей невыплаченной основной суммы и начисленных процентов, подлежащих немедленной оплате”, – подчеркнули адвокаты.

Они сообщили, что отсутствие решение вопроса будет иметь гораздо более широкий эффект для государства, чем прямое влияние на DTEK Renewables.

“В первую очередь высока вероятность того, что Украина и/или украинские государственные предприятия столкнутся с трудностями и/или высшими кредитными расходами во время будущих выпусков облигаций; Украина сама может столкнуться с последствиями в связи с ее программами Stand-By с МВФ; и это будет иметь сдерживающий эффект относительно потенциальных новых участников украинского энергетического рынка (в частности, в секторе возобновляемой энергетики)”, – подчеркивается в письме.

Также в письме авторы указали, что и МВФ, и ЕБРР стремятся содействовать соблюдению верховенства права, надлежащего управления и недискриминации.

“Учитывая все вышесказанное, а в частности, то, что Министерство финансов было приобщено к выдаче государственной гарантии по облигациям “Укрэнерго”, просим предпринять любые из всех доступных вам шагов для расследования возникшей ситуации и обеспечения выполнения основной начальной цели облигаций “Укрэнерго”, то есть полного и недискриминационного погашения задолженности перед всеми производителями зеленой энергии в Украине, включая DTEK Renewables”, – отметили юристы.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

“Обозреватель” писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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