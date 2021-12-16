“Нигде в мире такого нет!” Богдан рассказал, что не так в президентском законе об олигархах

“Закон про олигархов – это, бл…дь, нонсенс. Его нет нигде в мире. Нигде в мире не принимают закон, чтобы забрать телевизоры. Нигде в мире не принимают закон, чтобы наказать, там, 10 человек. Для этого существует Антимонопольный комитет. Мир давно решил: вот у кого-то монополия – он злоупотребляет своим монопольным [положением]. Антитрастовое… “Монопольное” – “трастовое” с английского. Включи Google. Все, весь мир давно алгоритм действий придумал и прошел”, – сказал Богдан.

По его словам, антиолигархический закон “никто не поддерживает”.

“Не нравится тебе ВВП 20% – так заставь половину продать. Монопольный принимает решение. Слушай, нет вариантов у тебя в законодательстве принять это правильно – прими внесение изменений в антимонопольное законодательство. Это же просто. Да его и не надо придумывать: оно уже есть. Его надо взять, принять и запустить. Так оно придумано. Мы запускали проекты решений, проекты законов зашли в Раду. Нет, надо же дурака валять. Так это же никто не поддерживает – антиолигархический закон. Да, населению нравится. 50% говорят: “Во! Грабь богатых”. Но от этого богаче бедный не станет”, – подчеркнул Богдан.

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Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Спикером тогда еще был Дмитрий Разумков, но он находился на больничном, так как заболел COVID-19. Разумков говорил, что именно он должен подписывать закон, но высказывал сомнения в том, что ему дадут на подпись этот документ.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. По его мнению, Зеленский из-за коллизии в законе должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия в тексте законопроекта. Нардепы не переголосовывали закон заново, а только поддержали правки парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, связанные с тремя статьями документа. Согласно принятым уточнениям, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как это было в изначальной редакции документа.

4 ноября закон подписал новый спикер парламента Руслан Стефанчук, после него документ подписал Зеленский.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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