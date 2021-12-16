 

Москвич ограбил невесту после виртуального знакомства в Tinder

16.12.2021, 17:38, Новости дня
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Житель Москвы, угрожая пистолетом, ограбил девушку из Новосибирска, которая приехала к нему в гости сразу же после виртуального знакомства в Tinder.

«Ночью в подъезде девушка впервые встретилась с новоиспеченным знакомым – им оказался молодой человек лет 25, худощавого телосложения и с бородой. Он предложил ей спуститься на этаж ниже, там выхватил пистолет, забрал у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Девушка смогла вырваться, парень убежал. По ее словам, ни один из соседей не захотел ей помочь. Девушке пришлось спуститься на 10 этажей ниже, после чего она списалась с подругой в Instagram с другого телефона, и вызвала такси, после чего уже обратилась в полицию.

«Предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Псковская. Им оказался житель 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД по Москве.

Ранее сообщалось, что переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет.



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