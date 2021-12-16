Проект о введении QR-кодов в общественных местах повторно направили в регионы

Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно на месяц направлен в регионы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.