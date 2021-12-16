 

Володин заявил о продолжении диалога по законопроекту о QR-кодах

16.12.2021, 17:32, Разное
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Он отметил, что по законопроекту прозвучало много вопросов. Улучшающие документ предложения зафиксированы в постановлении Госдумы, что происходит довольно редко, написал спикер.

“Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения”, – пояснил председатель ГД.

После принятия в первом чтении Дума направила законопроект на месяц для обсуждения в Совет Федерации, правительство и регионы. Второе чтение состоится в январе 2022 года.

Нужно сделать все для спасения людей и защитить их от вируса, но в то же время соблюсти права граждан, считает Володин.

“В этой связи еще раз сошлюсь на слова президента: “мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для людей”. Правильно продолжить работу исходя из позиции, которую он обозначил: “не допустить опрометчивых решений”, – написал спикер.

Он поблагодарил подписчиков своего телеграм-канала за обратную связь. “Жду ваших предложений”, – заключил Володин.

Согласно принято законопроекту, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины граждане смогут при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медицинского отвода от вакцинации.

До первого февраля 2022 года можно предоставлять результаты отрицательного ПЦР-теста. После этого такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.

Перечень объектов, где необходимо предоставить QR-код, примут региональные власти. Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.



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