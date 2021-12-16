 

Мнение: Собственник шахты «Листвяжная» обманул Путина?

16.12.2021, 17:14, Разное
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В Кемерово суд отправил в тюремную камеру Михаила Федяева, основного собственника шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погиб 51 человек.

Вместе с Федяевым арестованы еще трое – руководитель компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов и техдиректор «СДС-угля» Антон Якутов.

Всем четверым предъявилены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК), и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствие (ч. 2 ст. 201 УК).

Все четверо не признают своей вины в гибели людей.

И это при том, что тот же Михаил Федяев лично говорил Владимиру Путину, что готов понести любое наказание за произошедшую трагедию.

Дословно: «Я не снимаю с себя никакой ответственности за происходящее. Это страшная трагедия, это боль. К сожалению, как уже сказал Геннадий Фёдорович, никогда, как бы тяжело ни было в угольной отрасли, мы не экономили на средствах безопасности и защиты. Все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное….

Ещё раз хочу сказать, что я готов понести любую ответственность. Людей сейчас не вернуть. Я лично с Сергеем Евгеньевичем тоже занимаюсь вопросами обеспечения всем необходимым и пострадавших, и членов семей, и родителей. Но это всё очень больно и страшно, поэтому я больше ничего не могу сказать. Извините» (отсюда).

4 декабря я спросил: « Можно ли слова Федяева расценить как «явку с повинной»? Если человек не снимает с себя ответственности, и «готов понести любую ответственность», почему он до сих пор не в тюремной камере?».

А вчера Федяева арестовали. Но сейчас он уже не считает себя виновынм в гибели людей.

Выходит, что Федяев обманул Путина?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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