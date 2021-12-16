Московская проститутка тайно вакцинировала клиентов от COVID-19

Правоохранительные органы Москвы задержали в одном ночных заведений, где предположительно оказывались услуги интимного характера, женщину, подозреваемую в оказании несанкционированных медицинских услуг.

Как оказалось, жрица любви без согласия клиентов проводила вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам представителя МВД, клиентами женщины, имевшей медицинское образование и работавшей медсестрой в одной из столичных больниц, были посетители, не имевшие QR-кода из-за сознательного отказа от прививки. Несмотря на это, заведение обслуживало их в нарушение постановления мэра столицы Сергея Собянина.

Сама задержанная добавила, что сознательно проводила медицинскую процедуру, чтобы быстрее победить пандемию, а подрабатывала в ночном заведении, чтобы расплатиться с долгами по кредитам. В протоколе отмечено, что медработница вносила данные вакцинированных клиентов в базу. Это позволяет им в настоящий момент быть обладателями сертификатов и посещать общественные места.

Ввиду “социально полезных деяний” против женщины закрыто уголовное дело, а заведение, принимавшее клиентов без сертификатов о вакцинации, будет оштрафовано на 500 тысяч рублей.

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