 

“Живое доказательство того, что диета из пирожных и табака продлевает жизнь”. Болдуин показал 92-летнюю мать

16.12.2021, 17:04, Новости дня
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На фото мать Болдуина позирует рядом с надувным единорогом и цифрами “92”, сидя на диване.

“Сегодня моей маме исполнилось 92 года. Черт, это просто невероятно. Она живое доказательство того, что диета из пирожных “брауни”, табака, продуктов из Wegmans Food Markets и просмотр американской телевизионной игры-викторины Jeopardy! продлевают жизнь. С днем рождения”, – подписал он публикацию.

За пару часов пост 63-летнего Болдуина собрал более 100 тыс. лайков, а в комплиментах подписчики написали поздравления для его мамы.

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Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Контекст:

Болдуин родился 3 апреля 1958 года в поселке Амитивилле, штат Нью-Йорк. Окончил Университет Джорджа Вашингтона в Вашингтоне по специальности “политология”, Нью-Йоркский университет по классу драмы, Институт Ли Страсберга в Нью-Йорке.

На экране Болдуин дебютировал в начале 1980-х в сериале “Доктора”. Самые известные фильмы с участием актера – “Привычка жениться”, “Перл-Харбор”, “Тормоз” (за роль в этой картине номинировался на “Оскар”), “Авиатор”, “Отступники”.

Первой женой Болдуина была актриса Ким Бейсингер. Они были женаты почти 10 лет и расстались в 2002 году. У бывших супругов есть 25-летняя дочь Айрленд Элис Болдуин.

Нынешней женой актера является 37-летняя инструктор по йоге Хилария Томас. Они поженились в 2012 году. У супругов шесть детей: дочери Кармен Габриела Болдуин (2013) и Мария Люсия Виктория (2021) и сыновья Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), Ромео Алехандро Дэвид (2018) и Эдуардо Пау Лукас (2020).

21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма “Ржавчина” на ранчо Бонанза Крик недалеко от города Санта-Фе в штате Нью-Мексико (США) Болдуин случайно застрелил американского оператора украинского происхождения 42-летнюю Галину Хатчинс, и тяжело ранил режиссера картины 48-летнего Джоэла Соузу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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