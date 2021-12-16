 

“Наташа, у вас тесто сбежало”. Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте

16.12.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи сети обратили внимание на декольте певицы.

“Наташа Королева, у вас тесто сбежало”, – написали они.

“Господи, спасибо фотографу. На выходных поставлю тесто на пироги. Пышное, сдобное, чтобы перло из кадушки”, – прокомментировали снимки фолловеры.

фотогалерея
(1 из 2)


Фото: felixgrozdanov / Instagram


Фото: felixgrozdanov / Instagram

Наташа Королева пока что не обнародовала фото с этого мероприятия, но рассказала о нем в Instagram Stories, разместив короткий ролик, в котором запечатлена во время фотосессии на красной дорожке.

Скриншот: koroleva__star / Instagram
Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / ВОЗ рекомендует странам не требовать подтверждения прививки от коронавируса для международных поездок

21.02 / Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса

07.03 / В результате крушения вертолета погиб французский миллиардер Оливье Дассо

05.02 / Степанов рассказал, насколько сократилось число новых случаев COVID-19 c декабря

07.01 / “Видите, как это ужасно?” 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео

24.08 / Разработан препарат для профилактики и лечения ВИЧ

30.09 / В Нидерландах создали усовершенствованный анод для быстрой зарядки

05.02 / Украинский тяжелоатлет Чумак стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг

21.10 / Технические инновации превратят Илона Маска в первого в истории человечества триллионера

10.09 / Вучич заявил о понимании Путиным проблем Сербии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика