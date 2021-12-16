“Наташа, у вас тесто сбежало”. Королева вышла в свет в платье с очень тесным декольте

Пользователи сети обратили внимание на декольте певицы.

“Наташа Королева, у вас тесто сбежало”, – написали они.

“Господи, спасибо фотографу. На выходных поставлю тесто на пироги. Пышное, сдобное, чтобы перло из кадушки”, – прокомментировали снимки фолловеры.

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Фото: felixgrozdanov / Instagram



Фото: felixgrozdanov / Instagram

Наташа Королева пока что не обнародовала фото с этого мероприятия, но рассказала о нем в Instagram Stories, разместив короткий ролик, в котором запечатлена во время фотосессии на красной дорожке.

Скриншот: koroleva__star / Instagram

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с российским стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.

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