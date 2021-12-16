Израиль передаст Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Решение принято в рамках программы COVAX и с учетом возникших перед всем миром вызовов пандемии COVID-19 и особых крепких отношений между государствами и народами Израиля и Украины.

“Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы между Израилем и Украиной”, – заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/posts/272375641592132

Контекст:

COVAX – всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа стран к препаратам от коронавируса.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

15 декабря в Украине от коронавирусной инфекции было привито пости 143 тыс. человек, из них вакцинированы первой дозой – 47,5 тыс, завершили вакцинацию – более 95 тыс. человек, проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

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