 

В Госдуму внесли законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

16.12.2021, 16:54, Новости дня
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Депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней, документ размещен в думской электронной базе данных.

«Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019-2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту, передает ТАСС.

Отмечается, что инициатива подготовлена в целях совершенствования законодательства о выборах и референдумах и направлена на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении ДЭГ.

Из проекта следует, что ДЭГ на выборах всех уровней в РФ будет проходить только с использованием ГАС «Выборы» или других сертифицированных государственных информсистем. В документе говорится, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию.

Как показало исследование, проведенное ВЦИОМ в 2020 году, после Общероссийского голосования по Конституции. 51% опрошенных высказались за возможность голосования электронно. В августе 2021 года большая часть москвичей (49%) поддержали дистанционное голосование.

В сентябре 2021 года в 7 регионах РФ выборы прошли с использованием дистанционных цифровых технологий. Явка на ДЭГ в этих регионах составила более 93% (значительно выше «очной» явки). Это почти 2,5 млн человек.

Дистанционное электронное голосование не заменяет, а дополняет традиционные очные формы голосования. Это не обязанность, а возможность для избирателей, которая делает выборы более удобными, способствует большей вовлечённости людей в политическую жизнь страны.



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