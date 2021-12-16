 

Совет по правам человека предложил нанимать на работу россиян по примеру мигрантов

16.12.2021, 16:54, Новости дня
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В российских регионах на данный момент нет мощной системы, обслуживающей трудовых мигрантов, нужно создать систему рекрутинга, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания – есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать», – передают его слова «Известия».

Ранее генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич объявил, что «хулиганских выходок с участием гостей из Средней Азии в столице становится все больше. При этом ни нашему городу, ни стране не нужно такое количество трудовых мигрантов».



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