Совет по правам человека предложил нанимать на работу россиян по примеру мигрантов

В российских регионах на данный момент нет мощной системы, обслуживающей трудовых мигрантов, нужно создать систему рекрутинга, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания – есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье. Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать», – передают его слова «Известия».

Ранее генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич объявил, что «хулиганских выходок с участием гостей из Средней Азии в столице становится все больше. При этом ни нашему городу, ни стране не нужно такое количество трудовых мигрантов».