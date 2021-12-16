Пиджаки, комбинезоны, свободные брюки и пышные жилетки: блогер показывает, как женщине за 60 лет выглядеть стильно, но без излишеств

Многие женщины путают понятия “мода” и “стиль”. Особенно этим грешат молодые модницы, стремящиеся каждый новый сезон скупать все трендовые вещи. Однако кричащие суперактуальные элементы часто диссонируют друг с другом. Иными словами, вы не сможете составить с ними стильный аутфит.

Выход из этой патовой ситуации подсказывает 69-летняя Соня, которая совсем недавно стала вести свой личный блог в “Инстаграме”. Женщина знает, что существуют беспроигрышные варианты одежды, которые регулярно “залетают” в тренды. Поэтому Соня делает ставку на классический крой, нейтральные оттенки и благородные материалы.

Возраст не мешает нашей героине путешествовать и наслаждаться жизнью. Из своих путешествий блогерша привозит массу новых впечатлений и столько же новых фотографий. Взгляните на стиль Сони. Наверняка вы захотите перенять у женщины несколько модных приемов.

Создание базового гардероба

Наша героиня знает, что основой базового гардероба должны стать простые и лаконичные вещи. Это могут быть прямые брюки черного или белого цвета, блейзер, тренч, пальто классического кроя, белая рубашка, водолазка.

Идеальные образы можно составлять из одних лишь базовых предметов. Но если вы будете миксовать эти элементы с трендовыми и более яркими вещами, каждый раз вы получите свежий и обновленный вид.

Аксессуары и обувь

Например, в один из дней Соня надевает базовые белые брюки с черным жакетом, а в другой из дней дополнением к этим же брюкам становится коричневый кожаный пиджак и джемпер пурпурного оттенка.

Большое значение блогерша уделяет аксессуарам: ремням, сумкам, бижутерии, обуви. Кстати, для своего возраста женщина находится в отличной форме и не боится носить обувь на высоком каблуке.

Повседневная одежда

Конечно, в гардеробе Сони есть и удобные вещи: джинсы, футболки, спортивные штаны, кроссовки, комбинезоны и стеганые пышные жилеты.

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Также наша героиня любит носить удобные трикотажные платья и костюмы. Миксовать элементы между собой женщина предпочитает с особым изяществом.

Например, джинсы Соня носит с босоножками на каблуке, а поверх трикотажа надевает красивые шейные платки или пончо. Эти приемы позволяют преобразить повседневный аутфит, сделать его более женственным и элегантным.

Кожаная одежда

Наша героиня обожает кожаную одежду за респектабельный внешний вид и лаконичность линий. В гардеробе у Сони есть пиджаки, кожаные брюки и кожаные юбки. В том числе цветные.

Обычно эти элементы гардероба блогерша сочетает с “базой” – одеждой белого или черного цвета.

Немного яркости

Есть в гардеробе Сони и яркие вещи. Например, красное шелковое кимоно, которое выступает в роли накидки для вечернего платья с цветочным узором. Кстати, это же кимоно можно надеть поверх джинсов и белой футболки.