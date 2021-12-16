Новогодние новости

16.12.2021, 15:27, Новости

Теги: Бизнес, Здравоохранение, Образование, Праздник

Школьники и детсадовцы сделали для медиков больше сотни новогодних открыток

Детские сады и школы Рыбинска приняли участие в благотворительной акции. Дети подготовили для работников и пациентов медицинских учреждений города новогодние плакаты, открытки и украшения. Все поделки будут переданы в больницы и поликлиники, чтобы поддержать врачей и создать праздничное настроение.

Детские работы будут размещены в холлах и коридорах учреждений здравоохранения. Открытки со словами поддержки и пожеланиями здоровья вручат не только врачам и медсестрам, но и пациентам больниц.

— Такую акцию рыбинское образование проводит не первый раз. В начале года, в феврале, дети поздравляли медицинских работников с Днём защитника Отечества и с 8 Марта. Тогда акция нашла широкий отклик. Самое замечательное, что в изготовлении открыток и поделок принимают участие не только педагоги со своими воспитанниками, но и целые семьи, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

Часть открыток и новогодних украшений уже находятся в больницах и поликлиниках. Оставшиеся поздравления будут переданы на следующей неделе.

Предприниматели помогают собрать новогодние подарки для детей из нуждающихся семей

Ярославские компании присоединились к благотворительной акции #МойбизнесПомогает по подготовке подарков к Новому году для детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей выпускников детских домов, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов. Новогодние подарки уже вручают маленьким получателям.

#МойбизнесПомогает – благотворительное движение, организованное по всей стране Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес». В Ярославской области содействие в реализации проекта оказывают региональная общественная организация «Добровольцы Ярославии» и Благотворительный Фонд «ДарИТ».

– Наши предприниматели активно участвуют в благотворительности. Мы признательны за то, что есть желание помогать и радовать детей подарками к праздникам – отметил и.о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим организацию благотворительных акций и будем получать отклик от нашего делового сообщества.

Сбор новогодних подарков продолжится до 27 декабря 2021 года. Сладкие подарки (шоколадные конфеты, зефир, мармелад, сок) и постельное белье для лежачих детей и детей-инвалидов можно сдавать по адресу: город Ярославль, ул. Свердлова, 25д центр «Мой бизнес», телефон для справок: +7(4852) 594-754. А также приносить на официальные склады ЯРОО «Добровольцы Ярославии» по адресу: город Ярославль, Вспольинское поле, 10, модуль 16 или г. Ярославль, ул. Саукова, 10. Телефон для справок: +7(902)-330-66-60.

Также в рамках проекта принимаются компьютеры, мониторы, системные блоки, клавиатуры, мыши, планшеты – через Благотворительный Фонд «ДарИТ» по адресу: г. Ярославль, проезд Подвойского, дом 11, телефон для справок: +7(915)970-20-40.

Рыбинская елка из лыж подрастет в два раза

В Рыбинске к новогодним праздникам «вырастят» елку из старых лыж. В прошлом году в городском сквере собрали экологичную конструкцию высотой два метра. 2022 год встретит уже пятиметровая рукотворная красавица. Весь материал для экоелки предоставили горожане.

Для изготовления прошлогодней елки сотрудникам сквера потребовалось 300 лыж. И даже после завершения монтажа жители продолжали нести «строительный материал». Образовался хороший запас, который и позволит построить пятиметровую ель.

– В этом году мы снова объявили сбор, люди откликнулись. Уже сейчас дополнительно собрано около 250 лыж, которых хватит на пятиметровую экоель. Получится народная елка. Многие подписывают свои лыжи, чтобы потом найти их в общей конструкции, – рассказал Тимур Габбасов, руководитель городского сквера.

При этом в сквере не исключают возможность, что при избытке лыжного материала в следующем году елка прибавит еще пару метров и будет претендовать на рекорд России.