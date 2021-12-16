 

Попова заявила о возможном распространении «омикрона» в России

16.12.2021, 16:10, Новости дня
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Последовательного распространения штамма коронавируса «омикрон» в РФ пока нет из-за изоляции заразившихся, но это возможно и вполне реально, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – цитирует РИА «Новости» Попову.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Она уточнила, что при этом первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его все равно выявили и в настоящее время обследуют контактных.

Ранее в РФ зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.



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