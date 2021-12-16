Песков напомнил о полномочиях президента отрешать от власти глав регионов

Президент РФ Владимир Путин вправе отрешать от власти глав регионов в связи с утратой доверия, такие полномочия определяются самой должностью российского лидера, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте не забывать, что президент у нас избирается всенародным прямым голосованием, поэтому концентрирует в себе волю народа», – цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента отказался от комментариев о внесенном в Госдуму законопроекте о развитии местного самоуправления. По его словам, будет работа парламента, и лишь потом будет формулироваться конкретная позиция.

Вместе с тем представитель Кремля не согласился с тезисом критиков, утверждающих, что новые законодательные акты не дают прозрачных критериев для отставки в связи с утратой доверия, а решение отдается целиком на откуп главе государства. Президент избирается народом, и данные полномочия российского лидера вытекают из его должности, отметил Песков.

Ранее главы комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли на рассмотрение законопроект об общих принципах организации местного самоуправления.