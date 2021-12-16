Вельвет в тренде у француженок. Стильные варианты нарядов в стиле ретро

Француженки являются эталоном стиля и примером для подражания для миллионов модниц по всему миру. Уроженки мировой столицы моды обладают тонким вкусом и умением вписывать в свой повседневный гардероб ретро-вещи. Например, они первые начали снова носить вельвет, одежда из которого была так популярна в 70-е.

По сути, французские модницы задали новый тренд, который уже подхватывают жительницы других стран. Хотите быть на шаг впереди остальных? Тогда впишите в свои повседневные образы вельветовые брюки и жакеты.

Коричневые брюки

И хотя дизайнеры предлагают нам сделать ставку на цветные вельветовые брюки, знакомиться с ретро-трендом нужно постепенно. Например, сделать ставку на коричневые расклешенные брюки и надевать их с кашемировым свитером верблюжьего оттенка. Так вы получите комбинацию в единой цветовой гамме, которую можно сочетать с базовой обувью и верхней одеждой.

Не будет никаких проблем для сборки монохромного аутфита теплой бежево-коричневой палитры. Чтобы сделать образ более женственным, вместо ботинок на грубой подошве выбирайте изящные ботильоны на устойчивом каблуке.

Мини-юбка

Вельвет – это не только брюки и однобортные пиджаки. Из этой плотной текстурированной ткани выходят отличные юбки. Например, темную трапециевидную мини-юбку в холодный период можно носить с высокими сапогами, белой водолазкой и длинным пальто. Как только станет теплее, пальто можно заменить стильным кожаным пиджаком.

Вельветовый блейзер (главное фото)

Далеко не все модницы готовы променять стильные джинсы на вельветовые брюки. Если эта деталь по-прежнему кажется вам архаичной, тогда попробуйте начать знакомство с трендовой тканью с блейзера кирпичного оттенка. Этот яркий и необычный предмет гардероба идеально впишется в аутфит, состоящий из белых джинсов, кремовой футболки и черных казаков.

Светлые оттенки

И хотя коричневые или темно-синие вельветовые брюки всегда будут считаться классикой французского стиля, не стоит пренебрегать изделиями из светлого вельвета. Любите монохромные образы? Тогда приобретите вельветовые расклешенные брюки кремового оттенка. Сочетайте их с водолазкой и укороченным жакетом в тон.

Вельветовый костюм

Модницам, которые не боятся экспериментов, можно посоветовать начинать знакомство с вельветом с яркого брючного костюма. Пусть это будут розовые брюки прямого кроя и удлиненный, слегка приталенный жакет. Комбинируйте трендовый костюм с обычной белой футболкой.