 

Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире

16.12.2021, 16:04, Разное
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Люди шутят, что Украина настолько волшебная страна, что она может изменить направление карьеры каждого человека до неузнаваемости. Так, для Владимира Зеленского его работа актером и шоуменом стала лишь первым шагом к креслу президента Украины.

А вот Петр Порошенко, которого на этом посту сменил комик, судя по всему, двинулся в обратном направлении и активно выстраивает себе медийный образ. Так, олигарх ворвался в студию телеканала “Рада” во время прямого эфира и резко раскритиковал новый формат финансирования парламентского телевидения. Не обращая внимания на ведущих он обратился напрямую к зрителям, заявив, что деньги налогоплательщиков были потрачены незаконно.

“Мы точно это так не оставим”, – пообещал бывший президент.

Ведущие, наблюдавшие за выступлением Петра Порошенко, не пытались его прервать. Более того, они предложили политику присоединиться к ним в студии и в более спокойных тонах обсудить его взгляд на проблему.

Проигнорировав приглашение Петр Поршенко студию телеканала “Рада” покинул. Журналист Сергей Иванов, работающий на канале, опубликовал отрывок с произошедшим и оставил игривую подпись.

“Когда пьяный бывший пришел на свадьбу”, – охарактеризовал произошедшее ведущий. Комментаторы согласились, что подобное поведение для бывшего президента неуместно.



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