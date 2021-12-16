 

Дерзкий налет на банк в Екатеринбурге попал на видео

16.12.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Камеры наблюдения, установленные в офисе банка, запечатлели каждое действие дерзкого налетчика, пришедшего в отделение с пистолетом. Угрожая сотрудникам, мужчина заставил их открыть дверь в помещение, где хранились деньги. Злоумышленник набрал иностранной валюты на сумму в десять миллионов рублей, после чего скрылся, передает URA.Ru. Теперь его ищут с собаками. Записи с камер вряд ли могут помочь с установлением личности грабителя, поскольку его лицо оказалось полностью скрыто.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Ученые узнали, почему сердце замедляется ночью

21.05 / Мнение: День Победы над Израилем

10.08 / Среди задержанных в Белоруссии ищут россиян

10.04 / “Против новых штаммов”: Финские ученые анонсировали появление эффективной вакцины-спрея от коронавируса

03.11 / Не знакомимся, зажигаем свечи: что обязательно нужно делать, а что категорически запрещено в Велесову ночь 31 октября

25.04 / Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за всю историю США

05.09 / Ученые обнаружили наличие прямой связи между нюансами внешности и уровнем доходов

31.08 / Леди Гага, Майли Сайрус, Белла Хадид и другие гости MTV Video Music Awards 2020

25.11 / Высокий уровень холестерина может привести к ампутации ног

07.07 / “Тотальная слежка”: Шукшина заявила об электронных ошейниках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика