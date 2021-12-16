Дерзкий налет на банк в Екатеринбурге попал на видео

Камеры наблюдения, установленные в офисе банка, запечатлели каждое действие дерзкого налетчика, пришедшего в отделение с пистолетом. Угрожая сотрудникам, мужчина заставил их открыть дверь в помещение, где хранились деньги. Злоумышленник набрал иностранной валюты на сумму в десять миллионов рублей, после чего скрылся, передает URA.Ru. Теперь его ищут с собаками. Записи с камер вряд ли могут помочь с установлением личности грабителя, поскольку его лицо оказалось полностью скрыто.