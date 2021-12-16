 

Верховная Рада расширила круг лиц, которые принимают решение о трансплантации органов

16.12.2021, 15:36, Новости дня
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Документ поддержали 305 народных депутатов Украины при необходимых 226-ти.

“Законом уточнена терминология и основные принципы осуществления трансплантации; […] расширен круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения извлечения анатомических материалов, выбора реципиента, проведения трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией”, – говорится в сообщении.

В парламенте рассказали, что документ уполномочивает Министерство здравоохранения утверждать условия и порядки изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов.

“Предоставлена возможность использования современных средств коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации (электронное согласие); уточнены отдельные положения процедуры предоставления согласия на донорство, в том числе изъяты положения о возможности назначения лицом своего полномочного представителя для предоставления согласия на посмертное донорство после его смерти”, – объяснили в Раде.

За основу законопроект был принят 21 сентября 2021 года.

Контекст:

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

В государственном бюджете 2022 года предусмотрено 939,5 млрд грн на трансплантацию.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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