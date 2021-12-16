 

“Хюррем какая”, “Миленькая-миленькая”. Сумская очаровала сеть своим фото в 19 лет

16.12.2021, 15:36, Новости дня
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“Это я стою, замечтавшаяся 19-летняя студентка театрального на студии Довженко. Фотограф подловил хороший момент. Вышла после кинопробы и загадываю желание. Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток. Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая”, – подписала она публикацию.

Подписчики поставили под фото Сумской около 9 тыс. лайков и написали множество комплиментов.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

“Вам аплодисменты. А Хюррем какая!” – отреагировала galina_89__00.

“Миленькая – миленькая! Красивенькая- красивенькая! “– написала marinashchepanska.

“Настоящая украинка! Красавица, как всегда!” – прокомментировала  aleftinashvedun.

“Эта девушка была примером женственности, таланта и упорства для нас и в те времена, и очень радует, что и сегодня!” – отметила viktoriapisaryuk.

Контекст:

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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