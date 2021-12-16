 

“Первая русская газета называлась «Панорама»”: Институт истории РАН опубликовал неизвестные письма Петра I

16.12.2021, 15:31, Разное
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Специалисты Института истории Российской академии наук (РАН) обнаружили в архиве уникальные документы начала XVIII столетия, часть из которых была написана рукой первого российского императора Петра I. 

“Ежегодно мы отмечаем 13 января день российской печати, он приурочен к выходу в 1703 первой русской газеты – петровских “Ведомостей”. Ранее у нас были обрывочные сведения, что самые первые номера “Ведомостей” вышли в декабре 1702 года, но о них сохранились только упоминания. Сейчас мы нашли ещё одно подтверждение этому. В письме, которое датировано последним днём 1702 года, Пётр Алексеевич писал Меньшикову: “Читал свежий нумер “Панорамы”, любо и дорого читать на русском языке газету, молодцы мы с тобой, Алексашка, большое дело сделали”. Это позволяет нам сделать сразу два вывода – первая русская газета называлась “Панорама”и начала она выходить в 1702 году. Не очень понятно, почему газета почти сразу поменяла заглавие и куда делись первые номера “Панорамы”. Я обещаю, что мы постараемся установить истину”, – отметил старший научный сотрудник ИИРАН Борис Волков.

Как нам стало известно, в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о внесении изменений в закон “О дне российской печати”. Уже с 2022 года этот праздник будет приурочен к началу издания первой русской газеты – “Панорамы”. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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