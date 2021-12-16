Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть

Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.

Транзит газа из РФ по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.

Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.