 

Россия обозначила НАТО конкретные идеи, чтобы остановить нагнетание обстановки

16.12.2021, 15:26, Новости дня
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Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? РФ отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе – конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности», – сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Также Захарова добавила, что Киев демонстрирует абсолютно неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе. По ее словам, сейчас наблюдается «полное забвение минских договоренностей». Речь идет о поставках оружия на Украину, многомиллионных контрактах, кредитах и инструкторах, направляющихся в страну. 

Напомним, в начале декабря состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа длилась более двух часов. Обсуждались два вопроса: гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. 



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