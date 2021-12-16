Россия обозначила НАТО конкретные идеи, чтобы остановить нагнетание обстановки

Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прекрасно понимаем ту напряженность, которую нагнетают США и НАТО в мире. Но вы посмотрите, чем отвечает Россия? РФ отвечает, во-первых, абсолютной сдержанностью, но демонстрацией возможности и для предотвращения дальнейшего нагнетания, и ответа. А второе – конструктивными предложениями по переговорам по стабильности и безопасности», – сказала Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передает РИА «Новости».

Также Захарова добавила, что Киев демонстрирует абсолютно неадекватное поведение в отношении ситуации в Донбассе. По ее словам, сейчас наблюдается «полное забвение минских договоренностей». Речь идет о поставках оружия на Украину, многомиллионных контрактах, кредитах и инструкторах, направляющихся в страну.

Напомним, в начале декабря состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа длилась более двух часов. Обсуждались два вопроса: гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине.