Что подарить своим родным и близким в соответствии с их знаком зодиака, а какие презенты им не понравятся

По традиции, на Новый год обмениваются подарками. Выбор презента — непростая задача, ведь хочется, чтобы вещь действительно понравилась адресату, а не огорчила его. Если вы пока не знаете, на каком подарке остановиться, возьмите на вооружение информацию от астрологов. Вот какие презенты точно понравятся представителям разных знаков зодиака, а какие вызовут отрицательные эмоции.

Овен

Овну точно не понравится книга, поскольку для такого энергичного знака чтение — нудное и скучное занятие. Лучше подарите ему что-то нужное, практичное, модное и стильное. Например, чехол для Airpod Pro, брендовую сумку.

Телец

Телец не любит вещи, вышедшие из моды, поэтому ему точно не стоит дарить что-то из прошлогодней коллекции. Это может его обидеть. Не лучший вариант — подарить какую-нибудь бюджетную безделушку, пускай и забавную. Представитель земной стихии, который любит роскошь, точно этого не оценит.

Лучше подарите ему экосумку, поскольку тема экологии очень актуальна на данный момент. Также Телец обрадуется экшен-камере.

Близнецы

Представитель воздушной стихии не любит, когда ему дарят что-то, что потом связывает его по рукам и ногам. Например, домашнее животное. Также не оценит Близнец комнатное растение, за которым тоже нужен уход.

Подарите представителю воздушной стихии вместительную сумку-шопер или что-нибудь из уходовых средств, и он будет счастлив.

Рак

Рак является домоседом, поэтому не оценит подарков, которые нужны для путешествий и дальних поездок. К примеру, дорожную сумку, рюкзак для походов, термос и т. д. Зато ему точно придутся по душе наушники или видеопроектор.

Лев

Как ни странно, но Лев не любит бежевый цвет, хотя его тотемное животное имеет такой окрас. Поэтому если вы подарите представителю огненной стихии бежевую сумку или бежевую одежду, то это вызовет разочарование.

Выбирайте что-то яркое и эффектное. Например, подарите женщине-Льву красную помаду или туфли на высоком каблуке. Мужчина-Лев будет рад сумке для посещения тренажерного зала.

Дева

Представитель земной стихии очень практичен, поэтому точно не оценит подарков, которые не пригодятся в быту. Бижутерия, украшения, безделушки — это то, чего дарить не стоит. Остановите выбор на чем-то функциональном, что упрощает жизнь. Например, на смарт-часах, умном чайнике и т.д.

Весы

Представителю воздушной стихии важно иметь баланс, поэтому он не любит всего асимметричного. Если вы подарите ему одежду с асимметричным верхом (например, кофту с одним рукавом) или низом (например, юбку со скошенным подолом), он точно никогда не наденет этих вещей.

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Поэтому женщине лучше дарить коктейльное платье, а мужчине — гитару.

Скорпион

Скорпион не оценит легкомысленных развлечений наподобие настольных игр или DVD-диска с комедиями. Зато он искренне обрадуется горному велосипеду или эффектным стильным серьгам.

Стрелец

Стрелец любит проводить время вне дома, поэтому кухонный инвентарь ему точно не нужен. Зато пригодится дорожная сумка, портативная колонка, powerbank и другие вещи, которые можно взять с собой в поездку.

Козерог

Козерог — человек деловой и занятой. Он не будет тратить драгоценное время на компьютерные игры, консоль или прослушивание музыки, поэтому такие подарки его не обрадуют. Зато он будет рад стильным кроссовкам или украшениям из золота.

Водолей

Любые канцелярские принадлежности и вещи, которые были актуальны в прошлом веке, не подойдут Водолею, который следит за развитием технологий. Поэтому вместо ручки и блокнота подарите ему планшет, а вместо механических часов – смарт-часы.

Рыбы

Представитель водной стихии не любит классику и консерватизм, поэтому точно не обрадуется духам «Шанель № 5» или традиционным косметическим или уходовым наборам, которые обычно дарят к праздникам. Лучше подарите Рыбам какие-то вещи для релакса. Например, ароматические свечи, массажер для лица, лечебные кристаллы розового кварца.