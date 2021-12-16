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16.12.2021, 15:18, Разное
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Дарья Навальная получила премию имени Сахарова-2021 за находящегося в колонии отца.

Российскому политику Алексею Навальному вручили премию Сахарова «За свободу мысли». Церемония транслировалась на сайте Европарламента. За Навального, который сейчас находится в заключении в исправительной колонии №2 во Владимирской области, премию получала его дочь Дарья Навальная. На вручении присутствовал и ближайший соратник политика Леонид Волков.

Скрин: сайт Европарламента

Дарья Навальная в своей речи поблагодарила евродепутатов за возможность получать в Европарламенте премию за своего отца и призналась, что ей «страшно». «Когда я впервые услышала о том, что мой отец, Алексей Навальный, получит Сахаровскую премию, я была очень счастлива по двум причинам. Первая — для меня это большая честь. Это признание его достижений и его работы. Это также сигнал десяткам млн жителей моей страны, которые продолжают бороться за лучшую жизнь в России», — сказала Дарья.

Она отметила, что Навальный получает премию Сахарова, будучи в заключении. «Когда ему присуждают какие-то премии, я всегда выступаю от его имени, иногда шучу в своих выступлениях, а он остается в тюрьме. Я буду и дальше ездить по разным странам, читать речи.

Что же мне остается делать? Я езжу и выступаю, а он остается за решеткой», — рассказала Дарья.

Сегодня, на этой сцене, получая эту высокую награду за своего отца, она поблагодарила всех присутствующих. Также в своей речи она напомнила, что на Навального в августе 2020 года было совершено покушение токсичным отравляющим веществом из группы «Новичок». «Я счастлива, что получаю эту премию, названную в честь моего соотечественника. <…> Я призываю к свободе Алексею Навальному», — заключила Дарья. После речи Дарьи в зале Европарламента прозвучали аплодисменты.

О ПРЕМИИ САХАРОВА «ЗА СВОБОДУ МЫСЛИ»

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая» поздравляет Алексея Навального с вручением премии и настаивает, что он должен быть немедленно освобожден, а его отравление — расследовано должным образом и официально.

Скрин: трансляция Европарламента

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова — главную награду Евросоюза в области прав человека — 20 октября. «Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, юрист и борец против коррупции. Он признан политзаключенным и в данный момент находится в исправительной колонии», — говорилось в заявлении.

Источник: Новая газета



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