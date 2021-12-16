Разин назвал «недостойным» поведение Дробыша в конфликте с Киркоровым

Продюсер Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram высказался о конфликте Виктора Дробыша и Филиппа Киркорова. Он считает, что первый повел себя недостойно.

Виктор Дробыш своими высказываниями публично оскорбил Филиппа Киркорова перед конкурсом «Евровидение». По словам Разина, когда продюсер услышал песню про себя одного очень популярного исполнителя, то отреагировал очень плохо. Единственное, в чем он поддерживает Дробыша, так это в том, что он не любит наркоманов.

Сказанные слова в отношении Филиппа Киркорова Разин назвал завистью. Так не поступают настоящие мужчины. Разин обратился к Дробышу, заявив: «Витя, ты не прав».

В рамках недавней программы «Секрет на миллион» Виктор Дробыш извинился за свои слова. Он заявил, что вел себя нагло и не галантно. Продюсер в целом умеет шутить, но в той ситуации был «озлобленным карликом». В то же время Дробыш рад, что высказался. Что касается Филиппа Киркорова, то он не стал вступать в открытый конфликт. Он просто призвал продюсера навсегда забыть его имя.