 

Две трети киевлян считают, что причина конфликта Зеленского с Кличко – желание устранить политического конкурента – соцопрос

16.12.2021, 14:52, Новости дня
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Отрицают существование конфликта между Зеленским и Кличко 24% опрошенных, 14% затруднились с ответом.

68% из тех, кто признает наличие конфликта, уверены, что противостояние вызвано попытками Банковой устранить политического конкурента. 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на такой вопрос.

“Среди считающих реальным конфликт между президентом и главой столицы 39% поддерживают в нем Виталия Кличко, 15% – Владимира Зеленского, 45% – никого из них”, – сказано в публикации “Рейтинга”.

Фото: ratinggroup.ua

В опросе на тему “Общественно-политические симпатии киевлян”, который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В интервью журналисту, основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он сообщил, что до местных выборов в 2020 году Зеленский год с ним не общался, “после выборов коротко пообщались, затем снова пауза была еще раз год”.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко “с большим уважением”, но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, “чего Кличко от него хочет”. “Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени”, – заявлял президент.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.  В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”.

Кличко говорил, что у него нет конфликта с Зеленским, но “периодически возникают обострения”.

В интервью Гордону он отметил, что не рвется на прием к президенту. “Я не хочу попасть. Есть вопросы, которые необходимы для города, для страны… Я являюсь не только мэром города Киева, а еще руководителем Ассоциации городов Украины, где есть жесткие условия, где необходимо принимать на государственном, на высшем уровне решения – подготовка к отопительному сезону, борьба с коронавирусом, ключевые вещи”, – сказал Кличко.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. 

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.UA, в котором обвинил власти в “прямом политическом давлении” и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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