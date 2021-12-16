 

“Они выглядели счастливой парой”. Лопес появилась с Аффлеком на красной дорожке в прозрачном платье без бюстгальтера. Фото

16.12.2021, 14:52, Новости дня
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Лопес выбрала для мероприятия прозрачное бледно-голубое платье от Elie Saab с обнажающим грудь глубоким декольте, отмечает издание Elle. Появление пары стало поводом для обсуждения в сети.

“Они выглядели счастливой парой”, – написали пользователи Twitter.

Ben Affleck and Jennifer Lopez are ever the happy couple during the premiere of The Tender Bar https://t.co/VswKAB5sGM

— Jennifer Lopez News (@JLoNews) December 13, 2021

Контекст:

Аффлек и Лопес объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя на своей страничке в Instagram.

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Фото: ЕРА


Фото: ЕРА


Фото: ЕРА


Фото: ЕРА

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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