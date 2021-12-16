 

Более 40% зараженных COVID-19 переносят инфекцию бессимптомно

16.12.2021, 14:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Молодые люди до 20 лет чаще других переносили коронавирус бессимптомно, в этой возрастной группе их оказалось 60%. Почти половина переболевших от 20 до 39 лет также не проявляли внешних признаков инфекции. И только около 33% людей старше 40 также оказались бессимптомными носителями вируса. Ученые отмечают, что подобная картина типична для многих респираторных заболеваний.

Специалисты также отмечают, что больше всего бессимптомных случаев встречается среди персонала и жителей домов престарелых, путешественников, предпочитающих самолеты, и беременных женщин. Как отмечают исследователи, такая статистика связана с тем, что именно эти люди чаще всего проходят тестирование. 

«Если бы у нас была более комплексная программа тестирования, в которую бы входило больше людей, мы бы выявили больше бессимптомных случаев», — сказал доктор Алан Уэллс, профессор патологии Медицинской школы Университета Питтсбурга. 

По словам ученых, такое большое количество скрытых случаев COVID-19, вызывает беспокойство. Поскольку предыдущие исследования показали, что у пациентов с легким и бессимптомным коронавирусом вырабатывается меньше антител, и они часто заражаются повторно. 

Также пациенты с бессимптомным COVID-19 не защищены от посковидного синдрома. Американское исследование проведенное на почти двух миллионах гражданах США показало, что 19% пациентов, у которых не было признаков болезни, ощутили на себе ее последствия. 

Чаще всего люди, перенесшие коронавирус, сталкиваются с болями в мышцах, затрудненным дыханием, высоким уровнем холестерина в крови, слабостью и высоким артериальным давлением. Но у некоторых групп пациентов симптомы отличаются: у детей чаще встречаются кишечные расстройства, а взрослые мужчины— с воспалением сердечной мышцы. 

Среди психических проблем, появлявшихся после COVID-19, самой распространенной была тревожность. За ней следовали депрессия и нарушение адаптации.

Хорошая новость в том, что бессимптомные пациенты вероятно куда менее заразные. Поскольку такие люди не кашляют, то и вирус распространять не могут. По некоторым данным, больные без признаков болезни в 3-25 раз безопаснее, чем болеющие в явной форме. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Скандалы: Деньги не пахнут

26.09 / МИД РФ официально назвал отравление Навального «постановкой»

01.09 / Володин высоко оценил роль Госсовета в системе власти России

07.02 / Ученые: Библейские сокровища из Иерусалимского храма могут скрываться под Ватиканом

27.12 / В России решили изменить зарплаты учителей – подробности

30.08 / Эксперты рассказали, стоит ли покупать смартфон с глобальной версией прошивки

08.09 / Емельяненко вышел на ринг в майке с цитатой Лаврова

19.07 / Мнение: “Вкл” и “выкл”

19.01 / В Вашингтоне усиливают меры безопасности накануне инаугурации Байдена

16.08 / Мнение: Про вред манипуляций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика