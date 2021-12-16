Более 40% зараженных COVID-19 переносят инфекцию бессимптомно



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Молодые люди до 20 лет чаще других переносили коронавирус бессимптомно, в этой возрастной группе их оказалось 60%. Почти половина переболевших от 20 до 39 лет также не проявляли внешних признаков инфекции. И только около 33% людей старше 40 также оказались бессимптомными носителями вируса. Ученые отмечают, что подобная картина типична для многих респираторных заболеваний.

Специалисты также отмечают, что больше всего бессимптомных случаев встречается среди персонала и жителей домов престарелых, путешественников, предпочитающих самолеты, и беременных женщин. Как отмечают исследователи, такая статистика связана с тем, что именно эти люди чаще всего проходят тестирование.

«Если бы у нас была более комплексная программа тестирования, в которую бы входило больше людей, мы бы выявили больше бессимптомных случаев», — сказал доктор Алан Уэллс, профессор патологии Медицинской школы Университета Питтсбурга.

По словам ученых, такое большое количество скрытых случаев COVID-19, вызывает беспокойство. Поскольку предыдущие исследования показали, что у пациентов с легким и бессимптомным коронавирусом вырабатывается меньше антител, и они часто заражаются повторно.

Также пациенты с бессимптомным COVID-19 не защищены от посковидного синдрома. Американское исследование проведенное на почти двух миллионах гражданах США показало, что 19% пациентов, у которых не было признаков болезни, ощутили на себе ее последствия.

Чаще всего люди, перенесшие коронавирус, сталкиваются с болями в мышцах, затрудненным дыханием, высоким уровнем холестерина в крови, слабостью и высоким артериальным давлением. Но у некоторых групп пациентов симптомы отличаются: у детей чаще встречаются кишечные расстройства, а взрослые мужчины— с воспалением сердечной мышцы.

Среди психических проблем, появлявшихся после COVID-19, самой распространенной была тревожность. За ней следовали депрессия и нарушение адаптации.

Хорошая новость в том, что бессимптомные пациенты вероятно куда менее заразные. Поскольку такие люди не кашляют, то и вирус распространять не могут. По некоторым данным, больные без признаков болезни в 3-25 раз безопаснее, чем болеющие в явной форме.