«Единственное объяснение — нервный срыв»

Чемпион мира Анатолий Карпов — об итогах матча Карлсен — Непомнящий за звание чемпиона планеты и о неожиданных изменениях в мировых шахматах.



Российский гроссмейстер, экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Фото: EPA-EFE

— Анатолий Евгеньевич, ожидали ли вы такого результата? Насколько был вероятен досрочный проигрыш Яна Непомнящего?

— Перед матчем я высказывался о том, что шансы Карлсена предпочтительнее. И все же я полагал, что матч будет более упорным и не будет такого разрыва в счете. Так бы и случилось, если бы Непомнящий использовал в первых пяти партиях те шансы, которые Карлсен ему предоставил.

Первую партию я комментировал online. Преимущества не было — у белых лишняя пешка, у черных компенсация. Я бы выбрал сторону белых, они играли без риска. Можно было либо выиграть, либо разделить очко. А в матче на первенство мира приятно получить возможность — поиграть бесплатно на выигрыш.

У Яна был приличный перевес в четвертой партии черными и в пятой белыми. В один момент было возможно достаточно ясное продолжение. Он долго думал, но так и не решился, хотя риска для белых там не было. Надо было сделать активный ход, и у черных могли образоваться серьезные проблемы. В итоге он сыграл крепко, но без выдумки.

Конечно, после партии было много вопросов, почему он не сыграл сильнейшим образом. Потом Ян это объяснял: даже компьютер в анализе не показывал выигрыш, но одно дело расчет компьютера, другое — реальная партия.

Но все это касается первой половины матча. А дальше Непомнящий, к сожалению, просто рассыпался.

Ошибки, которые он делал для уровня чемпионата мира непостижимы. Для меня единственное объяснение — некий нервный срыв.

Ян Непомнящий во время Чемпионата мира по шахматам в Дубае. Фото: AP / TASS

— Анатолий Евгеньевич, у вас опыт гигантский. Вы наблюдаете и за коллегами. Как шахматист готовит себя, добивается психологической стабильности на протяжении длительного матча? Медицина в этом не помогает?

— Единого рецепта нет, у каждого свой. Медицинских рекомендаций тоже нет. Если бы медицина могла гарантированно обеспечить психологическую стабильность, в первую очередь подобные достижения использовались бы при подготовке сложных межправительственных или корпоративных переговоров на самом высоком уровне. И мы бы знали об этом.

— Спортивные издания цитируют Карлсена — он во время матча с этими целями даже пил водку.

— Он мог это делать, чтобы снять стресс, успокоить нервную систему. Понятно, что не напивался. Но это, вероятно, было нечасто — я не замечал, чтобы Магнус пил.

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Ботвинник был ученый, Таль — импровизатор, Фишер — сумасшедший отшельник, Каспаров — политический боец, а Карлсен?

— Сегодня много говорят, что Ян Непомнящий стал сам себе противником, имея в виду внутренний психологический разлад за доской. Нервы сыграли более важную роль, чем противник. Это частая ситуация на ответственных матчах?

— Ян очень талантливый парень. Мы с ним знакомы давным-давно, он с восьми лет был у меня в школе стипендиатом. И все же я полагаю, он недооценил важность физической подготовки. Нервную систему надо укреплять и готовить себя по-спортивному. Это азы.

— Для неискушенного человека спортивная подготовка связана с физическими нагрузками. Большинство полагает, что человек не работает, если просто сидит.

— Если мозг работает интенсивно, он буквально пожирает энергию. Больше, чем при физических нагрузках. Американские ученые из Университета Пенсильвании в начале 70-х годов обнаружили в ходе исследований, что

шахматисты за партию расходуют не меньше энергии, чем спортсмены уровня мастеров за матч в американском футболе. Для этого разработали специальную методику сравнения.

— Вы чувствовали это на себе и по своим партнерам?

— Умственная усталость намного сложнее, чем физическая. Для того чтобы восстановиться после тяжелых физических нагрузок, многим достаточно хорошо выспаться, в крайнем случае отдохнуть несколько дней. Умственная усталость может длиться очень долго.

— Из-за чемпионата мира с участием Яна Непомнящего интерес к шахматам в РФ вновь резко вырос. И в социальных сетях появилось множество обсуждений среди людей, ранее не касавшихся этой темы. Каким вы находите состояние шахматного спорта в нашей стране?

— Интерес к шахматам вырос во всем мире, не только в нашей стране. Фильм, очень популярный мини-сериал «Ход королевы», снятый Netflix в прошлом году, это подтверждает. Парадоксальным образом и пандемия способствовала росту популярности шахмат: очные спортивные соревнования почти прекратились, а у нас всегда есть условно-заочные и online-соревнования. И в таком формате они собирали за последние пару лет сотни и даже тысячи участников, не говоря уже о болельщиках.

Практика школьного шахматного образования расширяется по всему миру. Это давняя традиция педагогики. Еще в восьмидесятые, когда компьютеры впервые стали появляться в школах, учителя разных стран пришли к выводу, что в обучении ребенка взаимодействию с вычислительной машиной целесообразнее использовать именно шахматы.

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен играет против Яна Непомнящего во время 11-го тура чемпионата мира по шахматам, 10 декабря 2021 года. Фото: EPA-EFЕ

— Какие страны в этом лидируют?

— В США шахматы пришли в школы через системы обучения online. Дети слушают в удаленном доступе лекции, получают сертификаты, и школы при их очном предъявлении начисляют баллы. Точно так же как по математике или литературе. Есть там и школы с обязательным преподаванием шахмат, я их посещал. Но таких школ немного.

Удивительно, но сегодня на первых местах по шахматному образованию стоят новые страны. Список весьма неожиданный, вряд ли вы их угадаете.

— Норвегия, Португалия, Сингапур?

— Нет, очень далеко. Странно, но они расположены на карте довольно кучно. На первом месте Румыния, на втором Молдавия, на третьем Армения, далее Турция. А РФ лишь на пятом месте. В Румынии, сравнительно небольшой стране, шахматы преподают более чем в 2000 школ.

У нас в стране на первом месте Тюменская область, если сравнивать регионы. Уже более десяти лет мы ведем в тамошних школах шахматные программы, самостоятельно подготовили 420 преподавателей. Это позволило нам вести шахматные программы более чем в 350 школах и 88 детских садах области. В следующем году все школы Тюмени должны быть охвачены обязательным или дополнительным шахматным образованием. Но это, конечно, уникальная в этом отношении область.

— Так Ян Непомнящий — продукт описанной вами системы или случайная флуктуация при распределении дарований? Наши граждане, конечно, хотели бы постоянного присутствия российских шахматистов в списках победителей.

— Мы пытаемся с трудом восстановить утраченную систему. Много зависит от количества опытных тренеров на самых разных уровнях. Меня, например, заметили еще на школьных соревнованиях Челябинской области. Четвертый год я провожу кубок Карпова для школьников Москвы и Московской области. Есть и другие примеры, но это отдельные очаги.

Система поддержки талантов утрачена. Сейчас мы готовим курсы лекций для обучения в удаленном режиме. Проводим ежегодные летние шахматные смены для талантливых ребят из России.

Анатолий Карпов принимает участие в шахматной партии в рамках Открытого шахматного турнира в Испании, 7 декабря 2021 года. Фото: EPA-EFE

— Непомнящего могут оттеснить другие претенденты, он может выпасть из числа ведущих шахматистов?

— Сейчас на самом верху держится один Карлсен. Остальные динамично меняются: Карякин, Каруана, Вашье́-Лагра́в. Я не знаю, как справился с психологическим ударом наш Карякин, хотя он утверждает, что полностью его преодолел. Но, возможно, у Сергея до сих пор в памяти упущенная возможность стать чемпионом мира. Ведь он был близок к победе над Карлсеном.

И мы не знаем, как сознание Яна отреагирует на такое разгромное поражение. Проигрыш четырех партий из шести давно не встречался в истории шахмат. В матче со мной Каспаров проиграл четыре из девяти, это другой случай.

Но надо заметить, что, хотя мы все и ошарашены таким неприятным счетом сейчас, все равно это большое достижение. РФ постепенно восстанавливает позиции. Уже два наших шахматиста играли на звание чемпиона мира. Это раньше мы не признавали ничего, кроме чемпионского титула. Но потом все развалилось, и мы потеряли не только доминирующие, но даже лидирующие позиции.

Постепенно мы восстанавливаем наши позиции, но это трудно. Как я вам показал, шахматы развиваются по всему миру. Сегодня, например, появилось огромное количество гроссмейстеров в Индии. Мы видим десятки индийцев на международных турнирах.

До этого всплеска серьезных результатов добились китайцы. Их женщины до сих пор доминируют в мире, а мужчины заняли лидирующие позиции.

Хотя для меня странно, что они не сказали своего слова в борьбе за звание чемпиона мира.

А кто раньше говорил об иранских шахматах? Сейчас выступает замечательный иранец Алиреза Фируздже — после переезда во Францию ему создали очень хорошие условия для занятий. Многие в нем видят следующего претендента на звание чемпиона мира. Очень талантливый парень.

— Само происхождение слова указывает на Сасанидский Иран.

— Да, оттуда шахматы пришли к арабам и потом в Европу. Но все же это была, скорее, придворная забава. В дальнейшем в Иране не было ни одного гроссмейстера. Иранские успехи в шахматах — совершенно новое явление. И это очередной вызов и нашим гроссмейстерам.

Валерий Ширяев

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