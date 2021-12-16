Скандалы: Особенности национального развода

59-летний заслуженный артист РФ Григорий Лепс попал не в кардиологию в Москве, а в отделение психиатрии

По данным СМИ, 59-летний заслуженный артист РФ Григорий Лепс попал не в кардиологию в Москве, как об этом сообщалось накануне, а в отделение психиатрии. Напомним, что ранее концертный директор артиста Владимир Урюпин сообщил, что у Лепса сорвалось совместное выступление с Ларисой Долиной, так как на фоне развода у него резко подскочило давление и случился гипертонический криз. Также Урюпин добавил, что в настоящее время Лепс находится дома и чувствует себя хорошо.

Между тем издание Mash утверждает, что за неделю Григорий Лепс якобы дважды оказывался в больнице. Оба раза это было якобы на фоне употребления алкогольных напитков, говорится в публикации. В сообщении также отмечается, что Лепс очень эмоционально отреагировал на предложение остаться в больнице и в итоге уехал с рецептом сильнодействующего препарата.

По данным Mash, Лепс вернулся в больницу в сопровождении охраны также в состоянии алкогольного опьянения на следующий день. Его оставили на ночь, но все это время он несколько раз порывался уйти. В итоге лечебное учреждение он покинул. При этом врачи помимо психологических проблем подозревают у артиста гипертонический криз.

В то же время помощник Григория Лепса в беседе с изданием «Подъем» назвал эту информацию слухами.

«Нет, в больницу его никто не возил, ему здесь сделали укол, и всё. Сейчас он дома находится», — сказал помощник.

Позже сам Григорий Лепс прокомментировал сообщения о госпитализации агентству РИА «Новости».

«Ну, я в больнице или я у себя дома? Вас неправильно информируют… Вам врут», — сказал артист по видеосвязи. Он также показал на видео свой двор и окрестный лес.

Оригинал материала: «Московский Комсомолец»

«Московский Комсомолец», 15.12.21, «Куда делись кудри: внешность Лепса поменялась на фоне стрессов»

СМИ распространили информацию о госпитализации заслуженного артиста РФ Григория Лепса — якобы певец попал на больничную койку в результате гипертонического криза (некоторые и вовсе написали о «психиатрической больнице»). Сам Лепс поспешил опровергнуть эти слухи. А его концертный директор Владимир Урюпин добавил, что Лепс дома, а что касается гипертонии, то «он пьет таблетки всю жизнь».

Увы, у Григория Лепса настал не самый приятный период в жизни — от него ушла жена, с которой они прожили около 20 лет. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Стрессы, связанные с пандемией и перипетиями в личной жизни, не прошли для певца даром — мы собрали кадры Лепса разных лет. На последних снимках он заметно изменился.















Фото: Соцсети