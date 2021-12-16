 

“Не было и нет”. В Кремле отказались признавать информацию российского суда о наличии войск РФ на территории Донбасса

16.12.2021, 14:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, “продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории “ДНР” и “ЛНР”.

По мнению Пескова, “речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст”. Он заявил, что “это невозможно”, и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет “самопровозглашенными республиками”, “не было и нет”.

При этом он отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять туда “гуманитарную помощь”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку их не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста. 

По данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Очередной такой “гумконвой” Россия отправила в ОРДЛО в конце ноября. МИД Украины выразил протест в связи с этим. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Украина согласилась одолжить Молдавии газ

12.09 / Наблюдатели заявили об отсутствии существенных нарушений на досрочных выборах

20.05 / Лавров оценил переговоры с Блинкеном в Рейкьявике

09.11 / На Украине предложили отселять россиян во время боевых действий

17.09 / Новый Maserati Grecale 2022 модельного года частично рассекретили

01.07 / “Зенит” обыграл “Тамбов” благодаря голу Ригони на 91-й минуте

11.10 / Американцу в Таиланде грозит тюрьма за критику отеля в интернете

10.07 / Песков заявил о нетерпимости Путина к любым перегибам

14.08 / Die Welt – ЕС выступил с нотой протеста против вмешательства США в постройку «Северного потока — 2»

24.08 / В Израиле заявили о высокой эффективности третьей дозы вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика