“Не было и нет”. В Кремле отказались признавать информацию российского суда о наличии войск РФ на территории Донбасса

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, “продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории “ДНР” и “ЛНР”.

По мнению Пескова, “речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст”. Он заявил, что “это невозможно”, и никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет “самопровозглашенными республиками”, “не было и нет”.

При этом он отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять туда “гуманитарную помощь”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Россия с 2014 года регулярно завозит в ОРДЛО так называемые гуманитарные грузы. Украина не раз заявляла, что российские “гуманитарные конвои” попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку их не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

По данным украинских властей, под видом “гумконвоя” Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

Очередной такой “гумконвой” Россия отправила в ОРДЛО в конце ноября. МИД Украины выразил протест в связи с этим.

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